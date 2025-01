Vereador Paulo Franco anuncia saída das listas do PS nas próximas autárquicas

O vereador do Partido Socialista em Alenquer, Paulo Franco, anunciou que não integrará nenhuma lista do partido nas próximas eleições autárquicas.

O anúncio foi feito pelo próprio através da rede social Facebook. “Nas próximas eleições autárquicas não farei parte de nenhuma lista do PS. Será o fechar de um ciclo, enquanto vereador do Partido Socialista. Grato ao partido, o qual sou militante há dezenas de anos, pela oportunidade que me concedeu ao ter pertencido às listas das últimas três eleições autárquicas”, pode ler-se.

Paulo Franco agradece ao presidente do executivo, Pedro Folgado, e aos restantes funcionários municipais e garante que continuará com a mesma energia para cumprir com os compromissos nas áreas em que tem pelouros (Acção Social, Ambiente, Actividades Económicas, Cidadania, Empreendedorismo, Fundos Comunitários e Saúde) até ao final do mandato.