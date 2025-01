Alenquer compra terreno para desviar camiões de localidades

A Câmara Municipal de Alenquer adquiriu por 290 mil euros um terreno para construção de uma estrada alternativa para desviar veículos pesados das localidades de Casais Novos e Passinha. Contactado pela Lusa, o município confirmou já ter celebrado escritura de aquisição do terreno entre a autarquia e o proprietário. Na última reunião de câmara, o vice-presidente Tiago Pedro disse que foi celebrada a escritura e que a câmara municipal está “a contratar o projecto” para a execução da via alternativa às localidades de Casais Novos e Passinha.

Em Setembro o município assinou contrato-promessa de compra e venda de um terreno “com vista a construir, em 2025, uma via rodoviária alternativa que garanta uma afluência menor a uma zona de coexistência industrial e residencial, em particular nos lugares de Passinha e Casais Novos”, foi revelado na ocasião, em comunicado. O terreno na Quinta da Telhada, Passinha, foi adquirido pelo valor de 290 mil euros. A construção da via está orçada em 1,5 milhões de euros.

O vice-presidente da câmara, Tiago Pedro, explicou que a via vai ser construída em três fases, a primeira das quais é a via de cintura industrial, que liga a Estrada da Quinta dos Cónegos à Rua do Sol Nascente. “Tivemos um congelamento do Plano Director Municipal (PDM) que foi muito longo e estamos, agora, a criar condições de restrição à circulação de pesados em zonas de convivência entre espaço residencial e a sua confluência para espaço industrial”, explicou.

Moradores queixam-se do ruído de camiões

Segundo o autarca com o pelouro do trânsito e mobilidade, “a ideia é separar as vias existentes, fazendo uma segregação entre o que são vias em espaço residencial e vias que sirvam a actividade económica. Desde que a empresa Santos e Vale se mudou em 2021 para as actuais instalações, começaram a surgir queixas dos moradores dos Casais Novos e Passinha, descontentes com os incómodos provocados pelo ruído dos camiões e pela alegada falta de segurança nas ruas.

Os residentes chegaram a contabilizar o número de camiões, que, dizem, ultrapassam as duas centenas por dia e meia centena à noite, motivo pelo qual têm vindo a pedir soluções para o problema à câmara municipal. Sem reclamar a deslocalização da empresa, os moradores chegaram a solicitar que os impactos com a passagem dos veículos pesados sejam minimizados com a construção de passeios, bem como a colocação de lombas e espelhos, além da sinalização de limite de velocidade.

O problema do ruído terá surgido desde que os veículos pesados foram proibidos de circular na Rua dos Bons Amigos, uma rua estreita também em Casais Novos. Os moradores levaram o caso a tribunal, cuja sentença de 2023 limitou a circulação a 20 camiões por dia na Rua dos Bons Amigos, obrigando o município a desviar o trânsito pesado para outra rua da localidade.