Câmara de Azambuja distribui 71 mil euros pelas colectividades

A Câmara Municipal de Azambuja encerrou o ano de 2024 com a entrega dos subsídios anuais a 25 colectividades do concelho. A cerimónia realizou-se na noite de 30 de Dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Azambuja, contando com a presença de autarcas e dirigentes associativos.

Os apoios atribuídos destinam-se às actividades culturais, desportivas e recreativas desenvolvidas pelas associações ao longo do ano e são regulados pelo Regulamento de Apoio ao Associativismo. No total, foram apresentadas 25 candidaturas que cumpriram os requisitos do regulamento, o que resultou na atribuição de uma verba global de 71.354,84 euros.

Os subsídios distribuídos contemplaram diversas associações, entre as quais a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, que recebeu 3.974€, a Casa do Povo de Aveiras de Cima que leva 5.388€, o Centro Cultural Azambujense, com 4.017€, a Associação Dojo Amicale Azambuja, com 3.960€, o Grupo Desportivo de Azambuja, com 4.655€, e a Dancitrauteia - Alunos de Apolo Azambuja, com 4.100€. o Aveiras de Cima Sport Clube com 4.965€ e a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, com 4.410€

Entre as associações que contam com apoios acima da fasquia dos 3 mil euros estão ainda a Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, com 4.873€, o Aveiras de Cima Sport Clube com 4.965€, a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima com 4.410€ e o SENTOKI-Clube de Karaté de Aveiras de Cima com 3.495€.