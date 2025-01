Pedro Ribeiro é o candidato do PS à presidência da Câmara de Santarém

Estão desfeitas as poucas dúvidas que restavam e Pedro Ribeiro, actual presidente da Câmara de Almeirim, foi confirmado, por unanimidade e aclamação, na noite desta sexta-feira, 10 de Janeiro, como cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santarém nas eleições autárquicas do próximo Outono. A comissão política concelhia do PS aprovou ainda, também por unanimidade e aclamação, os nomes de Joaquim Neto como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém e de Diamantino Duarte à União de Freguesias da Cidade de Santarém, repetindo as candidaturas de há quatro anos.



Pedro Ribeiro, que já não pode recandidatar-se à presidência da Câmara de Almeirim devido à lei de limitação de mandatos, quer agora prosseguir a carreira autárquica na outra margem do Tejo, pelo seu partido de sempre, onde alinha desde os tempos da Juventude Socialista.

