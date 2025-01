Presidente desconhece quem organizou festa de fim de ano no Mercado Municipal do Entroncamento

Na última reunião camarária do Entroncamento, os vereadores da oposição questionaram o a gestão socialista sobre uma alegada festa de final de ano no Mercado Municipal do Entroncamento. Segundo o vereador Rui Madeira (PSD), a festa contou com segurança à porta e sacos de plásticos escuros a cobrir as janelas, escondendo o interior do recinto. Quem fez o pedido para organizar a festa no espaço municipal, quem organizou festa, de que se tratou a festa e quem cedeu a autorização para utilização do espaço foram as questões colocadas pelo vereador ao executivo municipal.

O vereador independente eleito pelo Chega, Luís Forinho, também questionou sobre o tema, afirmando que nenhum dos vereadores da oposição tinha conhecimentos sobre a festa, da qual soube após ter sido alertado por munícipes. O presidente da câmara, Jorge Faria (PS), pediu aos vereadores que enviassem um pedido de informações por escrito, afirmando não ter conhecimentos, no momento, para responder à questão.