PSD congratula desagregação das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra

A Comissão Parlamentar do Poder Local aprovou, no passado dia 17 de Dezembro, a desagregação da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, concretizando uma reivindicação antiga da população local. A medida, que ainda terá de ir a votação do plenário da Assembleia da República no dia 18 de Janeiro, permitirá a recuperação da autonomia administrativa destas três freguesias, a tempo das eleições autárquicas de 2025, tal como das várias outras que vão ser desagregadas na região e no país.

Em comunicado, o PSD de Coruche saudou esta decisão e felicitou a população e os autarcas que lutaram pela desagregação, sublinhando que era “tão esperada e sempre adiada pelo governo anterior”.

O PSD destacou ainda o papel dos seus autarcas que estiveram na primeira fila contra a agregação das freguesias, imposta pela Troika. “Muito nos satisfaz que seja na vigência de um governo PSD e após mais de oito anos de governo socialista que recuperamos as nossas freguesias, que nunca deveriam ter sido utilizadas como moeda de troca pelo Governo de Sócrates, como forma de tapar a bancarrota à qual conduziu o país”, refere Francisco Gaspar, presidente da concelhia do PSD de Coruche.

Segundo o PSD, esta decisão reforça o poder local e restabelece a proximidade com as populações. O partido criticou a gestão da união de freguesias, que considerou centralista e incompetente, afirmando que o abandono das aldeias nos últimos anos foi bem visível e sentido pelas pessoas no dia-a-dia.