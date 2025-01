Sardoal voltou a não ter iluminação de Natal e presidente da junta não gostou

À semelhança de 2023, o Sardoal voltou a não ter iluminações de Natal no concelho. O tema foi, novamente, levantado pelo presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, Miguel Alves (PS), em sessão da assembleia municipal, onde lamentou a ausência das decorações natalícias. O autarca não esqueceu as declarações do presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), em 2023, em que disse não querer encher o concelho com luz e cores, tornando-o numa feira popular. “Com mais luzes brancas ou de cor, com mais ou menos sobriedade, e a fazer lembrar o que quer que fosse, o concelho de Sardoal ficava ainda mais bonito iluminado e merecia a rotunda da entrada iluminada”, afirmou Miguel Alves.

“Nós sabemos como isso se faz. Foi apenas uma questão de prioridades monetárias. Podíamos gastar 70 ou 80 mil euros, mas foi uma opção. Eu também gostava de iluminar a rotunda e até outros pontos do concelho”, esclarece Miguel Borges. Recorde-se que, em assembleia municipal em 2023, o autarca já havia justificado a ausência de iluminação como um equilíbrio de investimentos. “Há vários municípios que fazem um investimento enorme em luzes de Natal. Nós recusamo-nos a fazê-lo. Preferimos preparar a Semana Santa de maneira diferente e não tanto o Natal. Acreditamos que é preferível ir comprando aos poucos do que recorrer a loucuras de investimentos”, justificou o presidente do município.