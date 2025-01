Alexandra Leitão apontada como candidata socialista à Câmara de Lisboa

Alexandra Leitão deverá ser a escolhida pelo PS para liderar a candidatura à presidência da Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, que deverão decorrer em Outubro de 2025. A actual líder parlamentar do partido, que foi cabeça de lista do PS pelo círculo de Santarém nas últimas legislativas, também tem no seu curriculum o cargo de ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. A deputada vai enfrentar o PSD de Carlos Moedas que governa a autarquia há um mandato.

Segundo vários órgãos de comunicação social, não estará fora de hipótese uma coligação entre o Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Livre e PAN. A oficialização do nome de Alexandra Leitão deverá ser realizada pelo seu partido durante os próximos dias.

Numa entrevista dada a O MIRANTE em Dezembro de 2022, a política socialista dizia que o distrito de Santarém continua à espera de investimentos importantes, há décadas, como é o caso do IC3. Alexandra Leitão, nascida em 1973, licenciada, mestre e doutora em Direito e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa também foi secretária de Estado da Educação e na conversa com o nosso jornal assumiu-se como comentadora de televisão, definindo-se como uma voz livre.