Aprovada candidatura a programa contra a pobreza e exclusão social em Salvaterra de Magos

A candidatura da Câmara de Salvaterra de Magos ao programa Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 5G foi aprovada e estão a ser realizadas reuniões para operacionalização das actividades no terreno, informou a vice-presidente do município, Helena Neves, em reunião do executivo. Segundo a autarca, o programa vai decorrer por um período de 42 meses e as acções estarão focadas na pobreza e exclusão social.

De acordo com o site da Segurança Social, o programa CLDS-5G pretende prevenir e combater a pobreza e exclusão social, particularmente a infantil, quebrando ciclos intergeracionais de pobreza e de exclusão social e garantindo a coesão social e territorial. O programa é financiado por fundos estruturais em conformidade com a legislação nacional e europeia aplicável, designadamente pelo Fundo Social Europeu Mais. A comparticipação pública da despesa total elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (85%) e pela contribuição pública nacional (15%).