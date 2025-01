Oposição em Abrantes quer menos contratos por ajuste directo

O vereador da Câmara de Abrantes Vasco Damas (ALTERNATIVAcom) voltou a mostrar-se contra o uso recorrente do ajuste directo na contratação, por parte do executivo de maioria socialista. O autarca da oposição que, em reuniões anteriores, já havia demonstrado o seu pouco apreço por essa opção, aproveitou um balanço de reflexão das tomadas de posição do movimento a que pertence, em 2024, para voltar a criticar o uso do ajuste directo.

Vasco Damas explica as várias abstenções, em medidas de contratação por regime de ajuste directo, por acreditar que o recurso deve ser uma excepção e não a regra. “Se a ALTERNATIVAcom fosse poder, íamos defender a igualdade de oportunidade entre todos e a regra seria a abertura de concursos que, percebi em conversa com outros presidentes, não é um processo tão complexo ou moroso como o senhor presidente descreve. Quando se justificasse a consulta prévia, íamos garantir que as entidades, pessoas ou empresas consultadas tinham as mesmas condições e motivação para responder à consulta, tentando um mínimo de três respostas para enriquecer o processo e escolher a que apresentasse melhores condições para as funções desejadas. Muitas vezes, o candidato que temos foi o único que respondeu à consulta”, atira Vasco Damas.