PSD saúda nomeação de Pedro Marques para liderar ULS da Lezíria

O PSD/Santarém saudou a nomeação de Pedro Marques como novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, afirmando que se trata de um profissional com “competência técnica reconhecida”.

“Esta renovação visa dotar esta importante ULS de uma gestão mais competente e alinhada com as linhas estratégicas definidas pelo Ministério da Saúde e pela Direcção Executiva do SNS (...) a escolha do dr. Pedro Marques não acontece por ele ser um ‘amigo do PSD’. Essa escolha provém da competência técnica que lhe é reconhecida”, referiu o PSD de Santarém em comunicado.

O Conselho de Administração da ULS Lezíria, liderado por Tatiana Silvestre, foi demitido pelo Ministério da Saúde, conforme anunciou a estrutura numa mensagem de despedida. A Comissão Política Distrital do PSD de Santarém defendeu que esta mudança vai ao encontro do Programa Eleitoral do PSD sufragado nas últimas eleições. “A Saúde em Portugal precisa de um novo rumo”, sublinhou o partido, acrescentando que a nomeação de Pedro Marques foi validada pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP).

Em contrapartida, o PS/Santarém criticou a substituição do Conselho de Administração da ULS Lezíria, considerando-a “sem critérios” e ignorando “a reconhecida competência dos profissionais em funções”. “O afastamento do actual Conselho de Administração, ao qual queremos reconhecer e agradecer o mérito e competência na prestação do serviço público, é, infelizmente, apenas mais um episódio de uma governação sem rumo, contra a qual o Partido Socialista vai continuar a lutar”, acusou o PS/Santarém.

O Partido Socialista refere ainda que a política de saúde implementada pelo governo tem tido “efeitos catastróficos para milhares e milhares de pessoas”, acusando o governo de praticar uma “gestão da saúde com recurso à substituição cega dos seus gestores”, “de forma descarada, sem argumentação”.

O novo Conselho de Administração da ULS Lezíria será presidido por Pedro Marques. Licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa, com uma especialização em Business Economic and Management, pela Católica Business School de Lisboa, Pedro Marques foi presidente do Conselho de Administração do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira e director do Centro de Formação Profissional de Tomar. Foi também vereador do PSD em Abrantes, director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Serra d’Aire, professor e desempenhou funções no sector privado, nomeadamente na área farmacêutica.