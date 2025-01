Carla Correia é a nova vereadora independente na Câmara de Torres Novas

Autarca do Movimento P'la Nossa Terra substitui António Rodrigues, que suspendeu o mandato por seis meses, no executivo camarário. Os quatro que lhe seguiam na lista renunciaram.

Carla Correia assumiu funções de vereadora do Movimento P'la Nossa Terra (MPNT) na Câmara de Torres Novas na reunião do executivo municipal realizada a 15 de Janeiro, na sequência da suspensão de mandato pelo período de seis meses do vereador António Rodrigues.

A nova vereadora, a quem o presidente do município, Pedro Ferreira (PS) deu as boas-vindas e desejou um “trabalho profícuo”, afirmou que encara este cargo como uma “missão que é a de estar de forma positiva e construtiva em prol do concelho e dos torrejanos”.

Segundo Pedro Ferreira os quatro elementos que se seguiam a António Rodrigues, que anunciou na reunião camarária de 18 de Dezembro que ia deixar o cargo de vereador, apresentaram renúncia, levando Carla Correia para um lugar no executivo, que aceitou.

O movimento independente, que se apresentou pela primeira vez a eleições nas últimas autárquicas, com o ex-presidente de câmara eleito pelo PS, António Rodrigues, a encabeçar a lista à Câmara de Torres Novas, emitiu um comunicado onde justifica que a suspensão do vereador se deveu a “questões de cariz pessoal, associadas a pontuais questões de ordem empresarial”. Na mesma publicação o MPNT refere ainda que os três anos de António Rodrigues na vereação foram suficientes para constatar “ineficácia em toda a gestão autárquica, desde logo a gestão dos recursos humanos, no descontrole na admissão arbitrária de novos funcionários e, muito em especial, na gestão do departamento do urbanismo que está na base da inexistência de investimento privado em todo o concelho”.