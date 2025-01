Liliana Ramos substitui Nuno Russo na vereação da Câmara de Santarém

Liliana Ramos assumiu as funções de vereadora do Partido Socialista na Câmara de Santarém na reunião do executivo de terça-feira, 14 de Janeiro, na sequência do pedido de suspensão de mandato do vereador Nuno Russo.