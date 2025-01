Alexandra Leitão promete “arregaçar as mangas” em Lisboa

A actual deputada e ex-ministra Alexandra Leitão, que foi cabeça de lista do PS pelo círculo de Santarém nas últimas legislativas, é a candidata dos socialistas para presidente da Câmara de Lisboa. Promete para a capital uma liderança com visão, empenho e determinação.

A candidata do PS à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, promete “arregaçar as mangas” pela cidade para resolver os problemas das pessoas, considerando que a capital merece uma liderança com visão, empenho e determinação. Através das redes sociais, Alexandra Leitão assumiu uma “enorme honra, orgulho e sentido de responsabilidade” na aceitação deste convite. A candidata do PS assumiu o compromisso de “arregaçar as mangas por uma Lisboa que resolve os problemas das pessoas”.

Alexandra Leitão foi eleita em Abril do ano passado líder parlamentar do PS depois das legislativas antecipadas nas quais foi cabeça de lista pelo distrito de Santarém. É membro do Secretariado Nacional do PS e foi a coordenadora do programa eleitoral do partido nas últimas eleições legislativas.

Foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de 2019 a 2022 e, entre 2015 e 2019, secretária de Estado Adjunta e da Educação. Na última legislatura, enquanto deputada, foi presidente da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. Em 2022, o então líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, já tinha proposto o cargo de líder parlamentar a Alexandra Leitão, que acabou por recusar. Numa entrevista dada a O MIRANTE em Dezembro de 2022, a política socialista dizia que o distrito de Santarém continua à espera de investimentos importantes, há décadas, como é o caso do IC3. Alexandra Leitão, nascida em 1973, licenciada, mestre e doutora em Direito e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na conversa com o nosso jornal assumiu-se como comentadora de televisão, definindo-se como uma voz livre.