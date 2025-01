António José Inácio diz que é candidato à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa nas autárquicas deste ano, mas ainda não decidiu se aceita apoio do PSD ou do Chega.

AIPMF mantém conversações com PSD e Chega mas decisão sobre as autárquicas continua em aberto

O antigo presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa, António José Inácio, garantiu a O MIRANTE que o Movimento Independente António Inácio Póvoa+Forte (AIPMF) ainda não tomou uma decisão sobre o partido que o vai apoiar nas próximas eleições autárquicas.

A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e o Chega manifestaram vontade de apoiar o movimento independente nas eleições e a AIPMF já reuniu com os dois partidos nesse sentido. “É verdade que há negociações, mas nenhuma decisão está tomada. A única fonte segura sou eu e ninguém decide por mim. PSD e Chega são dois dos partidos que querem entendimento convosco”, disse ao nosso jornal.

António José Inácio é eleito pela bancada da AIPMF na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e vai ser cabeça de lista para a união de freguesias, para já sem moldes definidos. O autarca avançou que o movimento independente vai apresentar candidato e listas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e assembleia municipal, além da freguesia da Póvoa e Forte da Casa.

Recorde-se que António José Inácio foi presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa, eleito pelo PS, tendo depois assumido candidaturas pelo movimento independente com o seu nome. Foi presidente do Instituto de Apoio à Criança do Forte da Casa e é há vários anos presidente da Escola de Toureio José Falcão.