Cartaxo e Vale da Pinta com orçamento de 600 mil euros

A União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta aprovou um orçamento para 2025 ligeiramente superior a 600 mil euros, a maioria da receita fonte de transferências da administração local e central. O presidente da junta, João Pedro Oliveira (PSD), referiu que as transferências da administração central não têm acompanhado os aumentos dos salários e progressão das carreiras. “Muitas das juntas vivem da boa vontade das câmaras municipais”, afirmou.

João Pedro Oliveira disse terem sido tomadas opções face às necessidades mais urgentes e a principal necessidade elencada foi a de uma viatura de transporte colectivo de sete ou nove lugares para transportar utentes em Vale da Pinta, pois as duas viaturas antigas estão inoperacionais. Prioridades são também investir na formação, equipamento de protecção individual (EPI) e fardamento dos trabalhadores da junta, além da higiene urbana, espaços verdes e manutenção dos equipamentos escolares fruto da transferência de competências.

O presidente da junta elencou ainda como apostas um jardim na Rua Nova de Todos os Santos e Largo do Osório, continuação da requalificação de aquedutos em estradas municipais na Avenida Calouste Gulbenkian, colocação de mobiliário urbano na cidade, requalificação dos canteiros na Quinta da Cabreira, melhorar a sinalização vertical na cidade, a mobilidade com melhorias pontuais a nível de passeios e lancis, clarificar a toponímia e colocar novos bebedouros.

João Pedro Oliveira mencionou ainda a ambição da candidatura a um programa que permitirá a substituição da cobertura em fibrocimento da sede da Junta de Freguesia do Cartaxo para painéis sanduíche, melhoria da sinalização no centro histórico do Cartaxo, continuação do investimento na arte urbana com um mural em Vale da Pinta e regularizar património da esfera pública em Vale da Pinta, como os lavadouros e o polidesportivo junto ao centro de dia. Relativamente à oficina de tempos livres para a população sénior do Cartaxo e Vale da Pinta, explicou que ainda não foi concretizada por não se ter encontrado um espaço adequado, mas que já foi encontrado e na próxima assembleia espera trazer novidades.