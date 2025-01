Pedro Ribeiro é candidato à Câmara de Santarém mas vai levar até ao fim o mandato na Câmara de Almeirim

Pedro Ribeiro, actual presidente da Câmara de Almeirim, foi confirmado, por unanimidade e aclamação, na noite de sexta-feira, 10 de Janeiro, como cabeça-de-lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santarém nas eleições autárquicas do próximo Outono. A comissão política concelhia do PS aprovou também, igualmente por unanimidade e aclamação, os nomes de Joaquim Neto como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Santarém e de Diamantino Duarte à União de Freguesias da Cidade de Santarém, repetindo as candidaturas de há quatro anos.

Pedro Ribeiro, que já não pode recandidatar-se à presidência da Câmara de Almeirim devido à lei de limitação de mandatos, quer agora prosseguir a carreira autárquica na outra margem do rio Tejo, desafiado pelo seu partido de sempre, onde alinha desde os tempos da Juventude Socialista. Mas já avisou que vai manter-se como autarca em Almeirim. “Sou candidato à Câmara de Santarém e farei o meu mandato até ao fim em Almeirim. Onde tenho ainda vários e variados projectos para concretizar. Continuarei focado em fazer o melhor que sei. Tenho consciência que isto vai implicar ainda menos tempo livre, não ter férias, fins-de-semana, etc... terei de trabalhar ainda mais”, publicou nas redes sociais.

Pedro Ribeiro pode não ser do agrado de todos, o que aliás sucederia com qualquer outro nome, tantas são as facções e opiniões no PS escalabitano, mas a verdade é que mais ninguém se chegou à frente como hipotética alternativa. Nem se ouviram publicamente vozes dissonantes. Há muito que o nome de Pedro Ribeiro era falado e parecia não haver Plano B por parte do PS de Santarém a não ser, em último caso, uma eventual candidatura do presidente da concelhia socialista e líder da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte.

Nas redes sociais, Pedro Ribeiro já falou do convite que recebeu do PS para ser candidato à Câmara de Santarém. “Inicialmente foi algo que não esperava e que me deixou surpreendido. Nunca tinha pensado em ser autarca noutro concelho. Mas reflecti. E tentei perceber se mais do que tudo, podia ser útil ao concelho de Santarém e à região. E à região, porquê? Porque uma Capital de Distrito tem de ser um pólo de desenvolvimento para uma região. Quando uma cidade capital é farol todos os outros à sua volta ganham com isso. Porque há serviços, investimentos, atracções, … que apenas acontecem nestas cidades. Se não acontecerem todos perdemos. Se acontecerem ganhamos todos”, publicou.

É a primeira vez, desde que há poder local democrático, que o PS aposta num nome de fora do concelho para liderar uma lista à Câmara de Santarém. Desde que perdeu o município da capital de distrito para o PSD, em 2005, que os socialistas de Santarém têm apostado em militantes da casa, a maior parte ligada ao último mandato em que o PS foi poder, casos de Rui Barreiro, Idália Serrão e Manuel Afonso, todos eles derrotados pelo PSD de Ricardo Gonçalves.