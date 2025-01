PS da Chamusca tem três nomes para candidatos a presidente da câmara

Se dúvidas existissem sobre a divisão que existe dentro do PS da Chamusca, deixaram de existir depois de se ter tornado oficial que existem três nomes a disputar a liderança do partido e a quererem ser o cabeça-de-lista às próximas eleições autárquicas, que deverão decorrer em Outubro deste ano. Nuno Mira, Fernando Pratas e Cláudia Moreira vão a votos na próxima sexta-feira, 17 de Janeiro, uma eleição interna que deverá ser única na região, uma vez que nenhuma comissão política concelhia colocou três nomes a votação até ao momento. Habitualmente são apenas dois.

Nuno Mira, que foi eleito recentemente presidente da concelhia do PS por unanimidade, disse estar disponível para ser o candidato do partido às próximas eleições autárquicas num jantar onde foi muito aplaudido pelos militantes. Foi nesse convívio socialista que o ex-líder de bancada do PS na Assembleia Municipal da Chamusca e ex-adjunto do gabinete de apoio ao presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, lamentou alguns ataques pessoais e ofensas que lhe têm sido dirigidos desde que foi eleito, nomeadamente por algumas figuras de proa do partido. Aos 33 anos, formado em Gestão, Nuno Mira trabalha actualmente na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Fernando Pratas é a grande surpresa desta votação, tendo em conta que tem estado ausente das reuniões do partido e também do dia-a-dia do concelho. O ex-vereador da Câmara da Chamusca e ex-presidente adjunto da Federação Distrital do PS, que também foi deputado à Assembleia da República, tentou acabar com o domínio na concelhia dos socialistas que estão no poder, mas nas eleições de 2020 não conseguiu arranjar militantes suficientes, sobretudo mulheres para cumprir as regras da paridade, porque Cláudia Moreira, actual vice-presidente, já tinha o trabalho avançado. Na altura, e em declarações a O MIRANTE, referiu que a vontade de constituir uma lista alternativa surgiu da “indignação” com que ficou perante tanta “maquiavelice” dentro do partido.

A ex-presidente da concelhia Cláudia Moreira, que não apresentou lista para concorrer contra a candidatura de Nuno Mira à liderança do órgão, quer dar continuidade à gestão que tem sido feita no concelho durante os três mandatos de Paulo Queimado. A vice-presidente da autarquia tem como pelouros a Educação, Recursos Humanos, Acção Social, entre outros.