Ana Isabel Caixinha é a candidata do PS à Câmara da Golegã

A actual vereadora do PS na Câmara Municipal da Golegã, Ana Isabel Caixinha, vai ser a cabeça de lista do partido à presidência da autarquia nas eleições autárquicas deste ano, indicou a concelhia socialista local. Em comunicado, a concelhia destaca a “vasta experiência autárquica” de Ana Isabel Caixinha, que iniciou a sua trajectória em 1994 como membro da assembleia municipal e que, desde então, desempenhou diversas funções. “A candidata do PS tem uma vasta experiência autárquica que iniciou em 1994 como membro da assembleia municipal, tendo desempenhado funções de vereadora em diversos mandatos seguintes, e ainda o cargo de Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência no mandato 2017/2021”, lê-se no comunicado.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ana Isabel Caixinha foi eleita por unanimidade em reunião da Comissão Política Concelhia que teve lugar na passada sexta-feira, 10 de Janeiro. Na nota, o partido refere ainda que a experiência da actual candidata é "fundamental para a relação de confiança essencial entre munícipes, eleitos e funcionários da autarquia, face aos desafios dos próximos anos”.

Em declarações à Lusa, o presidente da federação distrital do PS, Hugo Costa, defendeu que o PS, “nos tempos em que esteve à frente da câmara municipal, colocou a Golegã no centro a nível nacional”, acrescentando que é necessário uma candidatura que “volte a colocar a Golegã nesse campo”. Na mesma reunião, foram também aprovadas as candidaturas de Rui Neves, actual tesoureiro da Junta de Freguesia da Azinhaga, e Frederico Lopes, membro da Assembleia de Freguesia do Pombalinho, que serão os candidatos do PS às Juntas de Freguesia da Azinhaga e do Pombalinho, respectivamente.

Actualmente, o executivo municipal da Golegã é composto por três eleitos do movimento "2021 é o ano", e dois do PS. António Camilo é o actual presidente do município.