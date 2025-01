Assembleia de Tomar diz que se fez justiça com desagregação das freguesias de Serra e Junceira

A Assembleia Municipal de Tomar congratulou-se com a decisão da Assembleia da República que vai permitir desagregar a União de Freguesias de Serra e Junceira, tendo o presidente daquela autarquia afirmado que foi reposta a justiça. “Esta decisão acaba por repor aquilo que é a justiça, porque as freguesias nunca deviam ter sido agregadas da forma como foram e, enquanto presidente de junta, estou satisfeito que isso tenha acontecido e que cada uma delas siga os seus passos normais, o seu futuro, desejando às duas o melhor que possa ser porque estão reunidas todas as condições para que tal se verifique”, disse Américo Pereira.

O autarca, eleito pelo movimento Independentes do Nordeste (IdN), disse ainda que a decisão de desagregação vai ao encontro da “pretensão das populações” das duas localidades. “É para bem das duas freguesias e nenhuma freguesia ganhou nem nenhuma freguesia perdeu. As duas ficaram com aquilo que devia ter sido sempre: cada uma com o seu território e cada uma com a sua autonomia”, declarou.

Recorde-se que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou a 27 de Dezembro de 2025, por unanimidade, uma moção para interceder junto da Assembleia da República (AR) para que “respeite a população” de Serra e Junceira, aprovando a desagregação dessas duas freguesias. A medida surgiu depois de o grupo de trabalho parlamentar dedicado à reversão da reforma administrativa implementada em 2013 ter validado, inicialmente, 124 propostas de desagregação de uniões de freguesia, sem incluir nessa lista o pedido das duas localidades de Tomar. “Foi determinante a aprovação da moção, mas também as reuniões tidas pelos partidos políticos, as intervenções que desenvolvi enquanto presidente da assembleia municipal, e o acordo entre PS e PSD para um conjunto de processos que estavam com dúvidas por parte da comissão técnica independente, o que levou a que fossem aprovadas as desagregações, entre elas a de Serra e Junceira”, disse à Lusa Hugo Costa.

O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, e deputado do PS eleito pelo distrito de Santarém, disse ainda “saudar a aprovação da desagregação” e o trabalho de “todos os partidos” em prol de um objectivo comum. “Quando toda a gente trabalha no mesmo sentido é possível encontrar soluções para resolver os problemas, como foi aqui o caso, e quero saudar todos os partidos em Tomar por terem sido unânimes em defesa desta matéria”, declarou.