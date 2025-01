Miguel Borges puxa dos galões na reunião de câmara do Sardoal e aponta o dedo à oposição

A última reunião de câmara do Sardoal ficou marcada por uma longa declaração do presidente da câmara onde fez um balança do trabalho do executivo ao longo dos últimos três mandatos e apontou o dedo à falta de preparação da oposição, falando inclusive da sua falta de honestidade política. “Passado este tempo podemos afirmar, com toda a propriedade, que o nosso concelho está diferente, muito diferente, muito melhor”, disse, enumerando algumas das intervenções principais como a da nova Escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade que vai envolver um investimento de aproximadamente cinco milhões de euros financiado praticamente a 100% por fundos comunitários.

Miguel Borges falou também da Creche Municipal que diz “não ter abandonado”. “Quando se vislumbrava um vazio nesta área, pusemos mãos à obra e não só a creche teve continuidade como brevemente teremos novas instalações”, disse, acrescentando os diferentes projectos de complemento curricular e os apoios que o município dá em matéria de educação. “Destaco, por exemplo, a gratuitidade da utilização das viaturas municipais para as visitas de estudo (…) a Autarquia + Familiarmente Responsável por 10 anos consecutivos (…) o Programa abem (…) apoio à Natalidade, o Programa de Tele Assistência, a Universidade Sénior, entre outros.



Críticas à oposição

O presidente da câmara criticou a postura da oposição socialista por não ter aprovado o orçamento para 2025, um documento que contempla um investimento total de 2,3 milhões de euros para o Parque Empresarial de Sardoal, 375 mil euros para o espaço Cowork na requalificação do antigo Centro de Saúde e às quais se junta obra já feita como é o caso do “Espaço Cá da Terra”. “Posso referir de igual modo a nossa intenção de criarmos o Parque de Negócios de Andreus, projecto que os senhores nunca aprovaram”, vincou. “O Espaço Partilhado para as Artes e Ofícios, o Gabinete de Apoio ao Empresário, a Loja do Cidadão, o Balcão Ponto Já, a pavimentação em todo o concelho. E, quando falamos em desenvolvimento económico, falamos também da floresta e permitam-me que faça referência à declaração de voto que os senhores apresentaram ‘… nunca foram uma prioridade nem tiveram o reconhecimento devido’. No mínimo uma lamentável distracção”, frisou, continuando: “são mais de 11 milhões de euros aprovados para a nossa floresta, e dizem os senhores que não é prioridade? Não tem qualificação o comentário do Partido Socialista. Saibam os senhores que, nesta vida, não nos podemos dar ao luxo de ter uma prioridade, temos várias prioridades que ao longo do tempo temos vindo a dar resposta. Tendo algumas dúvidas se alguma vez os senhores leram os documentos previsionais por nós propostos com a devida atenção e, se o fizeram, não consigo compreender a vossa posição, a não ser por mera estratégia recheada de “politiquice” que em nada contribui para o desenvolvimento do nosso concelho”, disse, referindo que ignorar as várias medidas tomadas pelo executivo “só pode ser falta de honestidade política”.