PSD de Coruche celebra reposição de justiça na desagregação de freguesias

O PSD de Coruche congratulou esta a população do concelho pela aprovação, no Parlamento, da desagregação das freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, extinguindo a União de Freguesias criada no âmbito da reorganização administrativa de 2013.

Em nota de imprensa assinada pelo presidente da concelhia, Francisco Gaspar, os sociais-democratas destacam o papel do partido no processo, sublinhando que a decisão “repõe a justiça” e resulta de um compromisso assumido pelo PSD com a população.

“Com um governo PSD e após mais de oito anos de adiamentos dos governos socialistas, verifica-se a reposição das nossas freguesias”, lê-se no comunicado. O PSD criticou ainda o funcionamento da União de Freguesias, que considera ter sido marcado por uma “gestão incompetente e centralista”.

A votação na Assembleia da República contou com votos favoráveis da maioria dos partidos, registando-se o voto contra da Iniciativa Liberal e a abstenção do Chega.

Francisco Gaspar conclui a nota reafirmando o empenho do partido na “mudança necessária e urgente” para o futuro das freguesias agora reconstituídas.