O presidente da Câmara de Santarém prossegue na senda do anúncio de obras e projectos, estando prevista uma intervenção na zona ribeirinha do Tejo, na Ribeira de Santarém, já com algum financiamento garantido. O tema do ascensor para ligar ao planalto também voltou à agenda.

Santarém com projecto na forja para aproximar a cidade do Tejo

A Câmara de Santarém está a elaborar um projecto para a regeneração da frente ribeirinha, com o objectivo de “devolver o rio Tejo à cidade e ao concelho”, anunciou o presidente da autarquia, João Leite (PSD). “A regeneração da frente ribeirinha é uma prioridade […]. Vamos devolver o rio à cidade, ao concelho, resgatando a sua importância enquanto símbolo de vida, história e união”, escreveu o autarca nas suas redes sociais.



João Leite divulgou que a Câmara de Santarém já tem garantidos 3,5 milhões de euros de fundos comunitários para a concretização deste projecto de requalificação urbana, através do programa Portugal 2030. O autarca sublinhou, contudo, que o valor total da intervenção, ainda por apurar, será superior a esta quantia.



O projecto, que “representa um passo decisivo para transformar em realidade o sonho de devolver o rio Tejo a todos”, inclui a criação de um parque verde urbano com o objectivo de rentabilizar a proximidade ao rio. “Será muito mais do que um espaço físico, será um lugar de encontro, de partilha e de harmonia com a natureza. O rio, este valioso património natural que nos liga ao passado e nos projecta para o futuro, será finalmente devolvido às pessoas, para que todos possam desfrutar da sua beleza, da sua serenidade e do seu potencial enquanto fonte de desenvolvimento e bem-estar”, escreveu João Leite.

Ascensor entre a Ribeira e o planalto volta à agenda



Paralelamente, o autarca revelou que está em curso a elaboração de uma proposta de ligação da estação ferroviária na Ribeira de Santarém ao planalto de Santarém. Trata-se, acrescentou, de um projecto “diferenciador” que visa “aproximar a Ribeira ao Planalto, promover a mobilidade sustentável com o incremento da utilização do comboio e com relevante impacto para o turismo”. João Leite revelou que pretende apresentar esses dois projectos no dia 19 de Março, feriado municipal, com a divulgação de imagens de ambos.