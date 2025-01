Era de conhecimento público que Jorge Faria queria que a sua vice-presidente, Ilda Joaquim, lhe sucedesse no cargo, mas a concelhia do PS no Entroncamento trocou-lhes as voltas e elegeram Mário Balsa como candidato à câmara nas próximas eleições autárquicas.

PS do Entroncamento elege Mário Balsa como candidato à presidência do município

Mário Balsa, 45 anos, vai ser o cabeça de lista do PS à presidência da Câmara Municipal do Entroncamento nas eleições autárquicas deste ano, depois de ter sido eleito com 27 votos numa eleição em que derrotou a actual vice-presidente da autarquia, Ilda Joaquim. Jorge Faria, actual presidente de câmara e a cumprir o seu terceiro mandato, foi eleito pelo PS em 2013 não se podendo recandidatar ao cargo devido à lei de limitação de mandatos. "Nos últimos 12 anos evoluímos muito, mas queremos mais, melhor e diferente, com Mário Balsa garantimos esse impulso, com uma enorme abertura à participação das pessoas, numa liderança integradora, com processos de decisão transparentes, criativos e inovadores que projectem o Entroncamento no século XXI", afirmou o presidente da Comissão Política Concelhia (CPC), Ricardo Antunes, citado na nota informativa.

Segundo destacou Ricardo Antunes, “para o novo ciclo político que se avizinha com a realização das eleições autárquicas, Mário Balsa corporiza o espírito transformador que a cidade precisa para devolver a esperança e tranquilidade que as pessoas merecem”.

Mário Balsa, professor de português, tem 45 anos, é casado, tem duas filhas, e reside no Entroncamento, tendo um percurso politico desde sempre ligado ao PS, tendo exercido o cargo de chefe de gabinete do actual presidente da câmara, Jorge Faria, entre os anos de 2014 e 2020, sendo hoje deputado municipal no Entroncamento e vice-presidente da federação distrital do PS, além de, por diversas vezes, ter sido candidato a deputado pelo distrito de Santarém e integrado as listas do partido nas ultimas eleições europeias.

"É um orgulho, é um gosto muito grande receber esta nomeação. O objectivo é olhar para o futuro e é construirmos uma comunidade e uma cidade dinâmica, uma comunidade e uma cidade onde todos nos sintamos bem, onde consigamos ser felizes e termos qualidade de vida e conseguirmos alcançar os objectivos”, disse à Lusa Mário Balsa. Para o candidato do PS, o objectivo é “proporcionar que as pessoas se sintam bem no Entroncamento, construir aquilo que é necessário para que o Entroncamento seja uma cidade apelativa, em que todos se sintam integrados, em que todos se sintam bem e onde todos consigamos trabalhar e construir um futuro conjunto”.

Também o presidente da federação distrital do PS já se pronunciou sobre a escolha dos militantes, tendo saudado a nomeação de Mário Balsa como candidato. "Tenho total confiança na candidatura de Mário Balsa, um dos melhores quadros do PS na região, meu vice-presidente e a quem reconheço um trabalho de amizade e de lealdade durante muitos anos”, declarou Hugo Costa. Para o líder dos socialistas do distrito, Balsa “vai ser um grande presidente de câmara. Um quadro muito preparado e que vai responder aos múltiplos desafios do concelho. Acreditamos muito no seu perfil e na sua vitória", afirmou.