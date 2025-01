PSD de Vila Franca de Xira não alinha em manobras de distracção

A Comissão Política de Secção do PSD de Vila Franca de Xira diz que os candidatos às autárquicas deste ano serão conhecidos no devido tempo e por isso não confirma nem desmente eventuais nomes que têm surgido na praça pública. A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) afirma que não se vai deixar levar por “manobras de distracção desesperadas” de quem está a ver o seu ciclo a chegar ao fim e que manterá o foco em ser uma alternativa “ao marasmo provocado pelo Partido Socialista” no concelho de Vila Franca de Xira. “No devido tempo, apresentaremos, todos os nossos candidatos e as respectivas listas, com a certeza de que serão projectos liderados pela Coligação Nova Geração e vencedores em todas as freguesias, na assembleia municipal e na câmara municipal. Aos nossos munícipes deixamos a garantia de que teremos os melhores candidatos. Venham eles da vida partidária ou da sociedade civil. Sejam eles militantes ou independentes”, lê-se no comunicado assinado pelo presidente da comissão política do PSD, Rui Rocha.