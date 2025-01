Autarca de Arruda garante que atendimento no centro de saúde de Arranhó é para continuar

Carlos Alves reuniu-se com o director executivo do SNS e com a administração da ULS Estuário do Tejo e diz ter saído com o compromisso da manutenção do atendimento na unidade de saúde de Arranhó depois da polémica das últimas semanas.

Os utentes que tenham escolhido ser atendidos na Unidade de Saúde de Arranhó vão poder continuar nesse centro de saúde, garante o presidente do município, Carlos Alves (PS). A novidade foi deixada em jeito de balanço da reunião realizada com o director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra d'Almeida, onde o autarca transmitiu o descontentamento da população face à medida que os obrigaria a percorrer dez quilómetros para poderem ser vistos por um médico.

“Na prática todos os que optaram por permanecer no centro de saúde de Arranhó após o contacto com a população por parte da ULS terão os cuidados médicos de saúde equivalentes ao que existia previamente”, informou o autarca.

Das reuniões levadas a cabo com a administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo saiu também o compromisso de que o centro de saúde de Arranhó não irá fechar portas, algo que nunca esteve em cima da mesa. Carlos Alves diz ter percebido, das reuniões, um “esforço conjunto das duas entidades” tendo em vista a defesa dos interesses da população e a manutenção dos cuidados médicos em Arranhó.

“Mantemos o nosso compromisso com a população, ela foi ouvida e permanecemos leais ao que foi a salvaguarda dos seus interesses para termos um espaço funcional no centro de saúde de Arranhó, para todos os profissionais que ali trabalham e para os utentes”, afirma.

A mudança, recorde-se, obriga a população a ter de se deslocar 10 quilómetros para poder ser atendida e foi comunicada na véspera de ano novo pelo responsável da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS), Carlos Andrade Costa, ao presidente da câmara, Carlos Alves.

A mudança de utentes deu polémica na comunidade depois da ULS Estuário do Tejo ter informado que os utentes inscritos na unidade de saúde de Arranhó passariam a partir de Janeiro a ser atendidos por uma nova equipa de saúde na USF de Arruda dos Vinhos, a dez quilómetros de distância. Situação que, aliada a uma população envelhecida e mal servida de transportes públicos, está a gerar forte contestação.

Além de Carlos Alves, que criticou a forma “atabalhoada” como o processo foi conduzido, também o presidente da Junta de Freguesia de Arranhó lamentou a situação, dizendo que a decisão "não faz qualquer sentido”.