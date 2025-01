Jorge Faria vai anunciar passagem de testemunho para Ilda Joaquim

Presidente da Câmara do Entroncamento já terá enviado email à direcção nacional do Partido Socialista. Jorge Faria deverá abandonar presidência do município a 31 de Janeiro.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria, vai renunciar ao cargo e, ao que tudo indica, vai ser substituído por Ilda Joaquim, que acabou de perder com estrondo as eleições internas do PS que definiram o candidato do partido às próximas eleições autárquicas. Fonte próxima do partido revelou a O MIRANTE que o autarca do Entroncamento já terá enviado um email para a direcção nacional do Partido Socialista e que vai anunciar a renuncia na próxima reunião de câmara do Entroncamento, que se realiza na terça-feira, 21 de Janeiro.

Recorde-se que a actual vice-presidente do município, Ilda Joaquim, perdeu a possibilidade de se candidatar às próximas autárquicas pelo PS depois de perder por ampla maioria a votação para Mário Balsa.