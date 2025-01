Jorge Faria abandona a Câmara do Entroncamento

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), renunciou ao cargo por motivos pessoais e vai entregar a pasta à actual vice-presidente, Ilda Joaquim. A autarca perdeu a semana passada as eleições internas no PS já que os militantes decidiram que o cabeça-de lista à câmara nas próximas autárquicas é Mário Balsa.

Jorge Faria apresentou a renúncia publicamente, na reunião de câmara desta terça-feira, e informou que vai exercer funções até 31 de Janeiro. A partir de Fevereiro a actual vice-presidente, Ilda Joaquim, passa a liderar o concelho mas só até às eleições porque os socialistas votaram em Mário Balsa para ser o cabeça de lista do partido a câmara.

Jorge Faria agradeceu a confiança dos munícipes do Entroncamento nos últimos três mandatos autárquicos. “Comunico que vou apresentar a renuncia ao mandato por motivos pessoais nos termos da lei. Presidir à Câmara Municipal do Entroncamento desde 2013, em representação do PS e em defesa dos valores da liberdade, igualdade e solidariedade ena procura do desenvolvimento económico e social sustentado, procurando a maior qualidade de vida aos habitantes foi e continua a ser uma honra e um privilégio que muito valorizo e agradeço”, leu na reunião do executivo.

O autarca agradeceu ainda aos eleitos autárquicos, funcionários e a todas as instituições da cidade. “Sem o seu empenho e apoio o nosso trabalho não tinha sido possível. Estou certo que o executivo que passará a ser liderado pela agora vice-presidente Ilda Joaquim, dará continuidade ao trabalho desenvolvido em prol da melhoria, bem-estar e desenvolvimento do entroncamento”, terminou.

Recorde-se que na semana passada Mário Balsa foi eleito pelos militantes como o cabeça de lista do PS à presidência da Câmara Municipal do Entroncamento nas eleições autárquicas deste ano. Mário Balsa foi eleito com 27 votos numa eleição em que derrotou a actual vice-presidente da autarquia, Ilda Joaquim, que vai agora substituir Jorge Faria.

