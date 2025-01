Professor Pedro Rosa confirmado como cabeça de lista do PSD à Câmara de Sardoal

Chefe de gabinete de Miguel Borges quer suceder-lhe como líder do município de Sardoal. Pedro Rosa é um homem ligado ao movimento associativo do concelho.

O professor Pedro Rosa, 47 anos, foi confirmado como cabeça de lista do PSD à Câmara Municipal de Sardoal, nas próximas eleições autárquicas, revelou o presidente da distrital de Santarém do PSD, Ricardo Oliveira. “Pedro Rosa, que é um rosto bem conhecido dos cidadãos e dos residentes do concelho do Sardoal, será a pessoa que vai ter a nobre missão de conquistar a Câmara do Sardoal”, disse à Lusa o presidente da distrital do PSD, partido que governa sete dos 21 municípios do distrito de Santarém, entre os quais Sardoal, onde o actual presidente, o social-democrata Miguel Borges, não se pode recandidatar pela lei de limitação de mandatos.

Salientando que o Sardoal “é um município governado pelo PSD, já há uns anos, com uma governação de excelência”, Ricardo Oliveira disse que a distrital tem “toda a confiança” em Pedro Rosa para vencer as próximas eleições autárquicas “e ser o próximo presidente da Câmara Municipal do Sardoal”.

Ricardo Oliveira referiu ainda que, neste momento, “as secções estão um pouco por todo o distrito a fazer as reuniões de aprovação dos seus candidatos”, escolhas que serão depois validadas na comissão política distrital e na comissão política nacional, antevendo-se que “entre o final de janeiro e o princípio de fevereiro” os processos estejam “praticamente fechados”. A candidatura à Câmara do Sardoal já foi aprovada pela comissão política distrital.

Pedro Rosa é militante do PSD desde 1995. Aos 18 anos foi eleito 1.º secretário da Assembleia de Freguesia de Santiago de Montalegre, tendo posteriormente exercido outros cargos políticos até ser convidado para integrar o executivo actualmente liderado por Miguel Borges na Câmara Municipal de Sardoal.

Natural de Santiago de Montalegre, casado e com dois filhos, Pedro Rosa é licenciado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica e exerceu durante dois mandatos, entre 2013 e 2021, funções de vereador a tempo inteiro no município de Sardoal com os pelouros da Educação, Desporto, Juventude, Associativismo e Trânsito. Desde 2021 é chefe de gabinete do actual presidente do município.

O candidato do PSD à Câmara de Sardoal esteve também ligado à associação/comissão de festas de Santiago de Montalegre, à Cooperativa Agrícola Mista daquela freguesia e à associação de pais, entre outros cargos. Nas últimas autárquicas, em 2021, o PSD manteve a liderança da câmara de Sardoal, conquistando três mandatos, enquanto o PS obteve dois.

Questionado sobre os objetivos dos sociais-democratas para o distrito de Santarém nas próximas eleições autárquicas, Ricardo Oliveira apontou o desejo de “manter todas as câmaras municipais que atualmente são PSD” e “ganhar nem que seja mais uma câmara”.