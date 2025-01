PSD aprova João Leite como candidato à presidência da Câmara de Santarém

partilhe no Facebook

A Comissão Política Nacional e o Conselho Nacional do PSD aprovaram vários candidatos à presidência de municípios, entre eles o de João Leite (PSD), como cabeça de lista à Câmara de Santarém, cuja presidência exerce desde Setembro de 2024 depois da suspensão de mandato pedida por Ricardo Gonçalves.

“Agradeço a confiança demonstrada pelo PSD nacional. Vejo nesta deliberação um claro reconhecimento e um voto de confiança no trabalho que temos vindo a desenvolver em prol de Santarém. Esta confiança fortalece ainda mais o meu compromisso em continuar a servir a nossa comunidade com dedicação, responsabilidade e determinação”, disse o autarca após aber da decisão do seu partido.

João Leite refere que a prioridade neste momento é continuar o trabalho em curso, considerando que é prematuro falar sobre candidaturas ou campanhas. “Falarei a Santarém sobre a minha disponibilidade e vontade num dos dias maiores das nossas vidas: o Dia da Liberdade, 25 de Abril. Até lá, o meu único foco será trabalhar permanentemente para construir um futuro forte e dinâmico para o Concelho de Santarém”, afirma.