Trincão Marques quer fazer de Torres Novas uma referência na região

O actual presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, vai ser o cabeça-de-lista do Partido Socialista à Câmara de Torres Novas nas autárquicas deste ano, depois de ter conseguido 26 votos entre os militantes que participaram nas eleições da comissão política concelhia. É uma vitória com mais 15 votos do que o seu adversário, o actual vice-presidente do município, Luís Silva, que já tinha ficado em último lugar nas sondagens internas que também incluíram a vereadora socialista Elvira Sequeira. “Temos uma ideia clara para o futuro, que é tornar Torres Novas uma referência na região com determinação, motivação, e com vontade de inovar e transformar”, disse o candidato a O MIRANTE, vincando que se sente “motivado e determinado para trabalhar”.

José Trincão Marques afirmou ainda que “há que começar a trabalhar com espírito de grupo e chamando a sociedade civil a participar” na recolha de informação e ideias para o futuro do concelho de Torres Novas. Nesse sentido, adiantou o presidente da comissão política do PS de Torres Novas, Francisco Dinis, os socialistas vão retomar os roteiros pelas freguesias para que “o programa eleitoral possa ficar fechado o quanto antes”.

Relativamente à lista final à câmara municipal, Francisco Dinis disse ao nosso jornal que vai ser anunciada entre Abril e início de Maio, não tendo havido ainda conversas formais com o candidato sobre quem irá integrar a lista e em que lugares. “No mês de Janeiro queremos fechar os candidatos às juntas de freguesia. Temos alguns que podem continuar, mas a maioria acaba por limitação de mandatos”, acrescentou o socialista que tem sido apontado como o possível ocupante do segundo lugar na lista encabeçada por Trincão Marques.

Luís Silva despede-se da política e volta ao ensino

O actual vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, que tinha assumido no início do ano passado, em entrevista a O MIRANTE, que queria ser presidente daquele município, sai derrotado da batalha interna e confessa um sentimento de tristeza pelo resultado obtido. Ao nosso jornal afirmou com clareza que não irá avançar com uma candidatura independente e que se vai “afastar”.

“Sendo coerente e vertical como procurei ser toda vida, quero afirmar-vos com toda a clareza que não serei sombra de ninguém. Sairei de cena com a mesma dignidade e liberdade com que entrei, deixando todo o espaço para quem fica”, escreveu Luís Silva, autarca há 32 anos, na sua página de Facebook, dirigindo-se aos torrejanos. Sublinhando que nunca esteve dependente da política para viver, anunciou na mesma publicação que este ano vai retomar, “com todo o gosto”, a sua actividade profissional ligada ao ensino, dando assim por “terminado um importante ciclo da [sua] vida”.