Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem um novo vice-presidente

Com a recente saída de Vasco Estrela para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, que até então ocupava um dos lugares de vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi necessário proceder à eleição do novo vice-presidente, que a partir de agora assumirá esta nova função. A eleição aconteceu na quinta-feira, dia 23 de Janeiro, na reunião ordinária do Conselho Intermunicipal, onde foi votado por unanimidade o nome de Luís Albuquerque, actual presidente da Câmara Municipal de Ourém.

Luís Albuquerque agradeceu a confiança que lhe foi depositada, dando conta que “tudo fará para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido”. Com a nova mesa agora constituída, presidida por Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, e que também inclui o vice-presidente Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, “o Conselho Intermunicipal desejou a Luís Albuquerque os maiores sucessos nas novas funções, e de igual modo, deixou uma palavra de agradecimento ao seu antecessor Vasco Estrela, por todo o trabalho que desenvolveu no Médio Tejo e nesta Comunidade Intermunicipal”, Lê-se em nota informativa. “O Conselho Intermunicipal continuará a percorrer o trabalho e o caminho traçado para consolidar o Médio Tejo como uma região de excelência para Visitar, Viver e Trabalhar”, acrescenta o comunicado.