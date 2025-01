Joana Silva é a nova tesoureira na Junta de Azambuja

Joana Silva, que ocupava o cargo de primeira-secretária na Assembleia de Freguesia de Azambuja, foi eleita tesoureira do executivo da junta de freguesia, na sequência da renúncia apresentada por João Simões. A proposta foi apreciada e aprovada, com votos contra do PSD, na última sessão daquele órgão deliberativo, decorrida a 20 de Janeiro.

A nova tesoureira, a quem o presidente da Junta de Azambuja, André Salema, deu as boas-vindas e elogiou, disse ter “enorme honra em fazer parte de uma equipa que prioriza o trabalho para com a comunidade, a causa pública e não a cor da camisola política”.

“Aquilo que posso dizer é que apesar da função ser de exigência maior, a minha postura será aquela que a me conhecem aqui. Em todas as funções a que me dedico o meu compromisso é a 100%”, disse a tesoureira, acrescentando que a quem não lhe deu esse voto de confiança – os eleitos do PSD que votaram contra- a melhor resposta que pode dar “é com a apresentação de trabalho e a dignificar as funções com transparência, compromisso e dedicação”.

Os eleitos do PSD justificaram o sentido de voto através de declaração na qual afirmam que a eleição não devia ter ocorrido naquela sessão para que pudessem analisar todas as facturas e documentação requerida ao anterior tesoureiro. “Não há quaisquer garantias em como o novo nome proposto garanta uma gestão transparente, séria, responsável”, vincaram.