PSD ataca gestão da Junta de Azambuja mas engana-se a fazer as contas aos gastos contestados

O PSD na Assembleia de Freguesia de Azambuja, acusou, através do eleito Miguel Monteiro, o executivo socialista que gere aquela autarquia de gastar demasiado dinheiro com festas, comparando esses gastos aos da manutenção com espaços verdes. Numa declaração de voto, durante a proposta de substituição de tesoureiro que renunciou ao cargo, o PSD diz que se descobriu que “no final do primeiro semestre do ano passado a junta de freguesia investiu 9.200 em manutenção de espaços verdes e gastou 58 mil euros em festas”, motivo que levou o grupo eleito a requerer a entrega de cópias de todas as facturas pagas ou a pagamento relativas a 2024.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.