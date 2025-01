Salvaterra de Magos reforça bolsas de estudo para estudantes universitários

O número e o valor das bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior do concelho de Salvaterra de Magos saiu reforçado na deliberação aprovada, por unanimidade, pelo executivo municipal.

Em reunião realizada a 22 de Janeiro, o município revela ter validado 96 bolsas de estudo para apoiar os alunos que se encontram a estudar fora do concelho no presente ano lectivo.

Este apoio traduz-se num investimento municipal de 153.600 euros.



