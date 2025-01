António José Inácio é candidato à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

António José Inácio, que liderou um movimento independente com o seu nome nas últimas autárquicas, diz que vai voltar a ser candidato à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa este ano, mas ainda não decidiu se aceita apoio do PSD ou do Chega. O antigo presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa garantiu a O MIRANTE que o Movimento Independente António Inácio Póvoa+Forte (AIPMF) ainda não tomou uma decisão sobre o partido que o vai apoiar nas próximas eleições autárquicas.

A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e o Chega manifestaram vontade de apoiar o movimento independente nas eleições e o AIPMF já reuniu com os dois partidos nesse sentido. “É verdade que há conversações, mas nenhuma decisão está tomada. A única fonte segura sou eu e ninguém decide por mim. PSD e Chega são dois dos partidos que querem entendimento connosco”, disse ao nosso jornal.

António José Inácio é eleito pela bancada do AIPMF na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e vai ser cabeça de lista para a união de freguesias. O autarca avançou que o movimento independente vai também apresentar listas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e assembleia municipal, além da freguesia da Póvoa e Forte da Casa.

Recorde-se que António José Inácio foi presidente da Junta de Freguesia do Forte da Casa, eleito pelo PS, tendo depois assumido candidaturas pelo movimento independente com o seu nome. Foi presidente do Instituto de Apoio à Criança do Forte da Casa e é há vários anos presidente da Escola de Toureio José Falcão.

PSD não alinha em manobras de distracção

A Comissão Política de Secção do PSD de Vila Franca de Xira diz que os candidatos às autárquicas serão conhecidos no devido tempo e por isso não confirma nem desmente eventuais nomes que têm surgido na praça pública. A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) afirma que não se vai deixar levar por “manobras de distração desesperadas” de quem está a ver o seu ciclo a chegar ao fim e que manterá o foco em ser uma alternativa “ao marasmo provocado pelo Partido Socialista” no concelho de Vila Franca de Xira.

“No devido tempo, apresentaremos todos os nossos candidatos e as respectivas listas, com a certeza de que serão projetos liderados pela Nova Geração e vencedores em todas as freguesias, na assembleia municipal e na câmara municipal. Aos nossos munícipes deixamos a garantia de que teremos os melhores candidatos. Venham eles da vida partidária ou da sociedade civil. Sejam eles militantes ou independentes”, lê-se no comunicado assinado pelo presidente da comissão política do PSD, Rui Rocha.