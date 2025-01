Assembleia de Tomar diz que se fez justiça com desagregação das freguesias de Serra e Junceira

A Assembleia Municipal de Tomar congratulou-se com a decisão da Assembleia da República que vai permitir desagregar a União de Freguesias de Serra e Junceira, tendo o presidente da junta afirmado que foi reposta a justiça. “Esta decisão acaba por repor aquilo que é a justiça, porque as freguesias nunca deviam ter sido agregadas da forma como foram e, enquanto presidente de junta, estou satisfeito que isso tenha acontecido e que cada uma delas siga os seus passos normais, o seu futuro, desejando às duas o melhor que possa ser porque estão reunidas todas as condições para que tal se verifique”, disse Américo Pereira.

O autarca, eleito pelo movimento Independentes do Nordeste (IdN), disse ainda que a decisão de desagregação vai ao encontro da “pretensão das populações” das duas localidades. “É para bem das duas freguesias e nenhuma freguesia ganhou nem nenhuma freguesia perdeu. As duas ficaram com aquilo que devia ter sido sempre: cada uma com o seu território e cada uma com a sua autonomia”, declarou.

Recorde-se que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou a 27 de Dezembro de 2024, por unanimidade, uma moção para interceder junto da Assembleia da República (AR) para que respeitasse a população de Serra e Junceira, aprovando a desagregação dessas duas freguesias. Um acordo entre o PSD e o PS permitiu incluir à última hora essa união de freguesias na lista de desagregações.

O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, e deputado do PS pelo distrito de Santarém, disse “saudar a aprovação da desagregação” e o trabalho de “todos os partidos” em prol de um objectivo comum.