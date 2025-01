Jovens socialistas de Santarém debateram Saúde Mental e Políticas Públicas

partilhe no Facebook

A Juventude Socialista (JS) Concelhia de Santarém realizou uma iniciativa dedicada ao tema da saúde mental e à sua integração nas políticas públicas. A presidente da JS, Catarina Carvalho, também oradora do evento, referiu que “a saúde mental, embora seja o parente pobre da discussão política sobre as áreas prioritárias para os jovens e desenvolvimento do país, é uma questão colectiva, uma questão de justiça social, uma luta pela dignidade humana e, como tal, política”.

Durante o encontro, Catarina Carvalho e Alexandra Simão (Coordenadora das MS de Abrantes) deram conta dos desafios profissionais enfrentados pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) e pelos Gabinetes de Apoio ao Estudante (GAPE), apelando à contratação de profissionais, à valorização da carreira, à necessidade de legislação e ao investimento em programas de prevenção ao longo de toda a escolaridade. A gestão e execução de verbas por parte das autarquias foi igualmente um ponto da discussão.