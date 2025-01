PS aposta em José Fernando Martins para quebrar “enguiço” com 48 anos na Câmara de Mação

O actual presidente da União de Freguesias de Mação, José Fernando Martins, vai ser a cabeça-de-lista do PS à presidência da Câmara da Mação, sendo objectivo do partido vencer pela primeira vez as autárquicas no município. “O objectivo desta candidatura é ganhar a Câmara de Mação pela primeira vez para o PS desde que há eleições [pós-25 de Abril de 1974], já tivemos uma outra oportunidade no passado que não se concretizou, mas é desta vez que se vai concretizar, temos toda a certeza e temos 30 razões para acreditar porque criámos condições para conquistar pela primeira vez para o Partido Socialista a Câmara de Mação fazendo aqui uma alternância democrática neste município que nunca se verificou ao longo destes 50 anos”, disse à Lusa José Fernando Martins, na cerimónia de inauguração da sede de campanha.

Na cerimónia, que contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas, entre presidentes de juntas de freguesia, populares, autarcas de outros municípios da região, do presidente da distrital e do presidente do PS, Carlos César, o candidato, actual presidente da União de Freguesias de Mação, Aboboreira e Penhascoso, natural de Mação e onde é conhecido por ‘Zé 30’, disse que “o futuro é agora” e que existem “30 razões para acreditar” na vitória eleitoral.

“E porquê 30 razões? 30 razões, porque podiam ser 50, mas porque efectivamente existe um 30 que é a principal razão para se poder acreditar que vamos ganhar a Câmara de Mação. Porque o 30, que sou eu, sem qualquer esconderijo, já vem ganhando eleições no concelho de Mação, em 2013, 2017 em 2021, quando os eleitores de Mação, da União de Freguesias, que representa 50 % do concelho e mais de 50 % dos eleitores, escolheram eleger para a câmara municipal um partido, um presidente, e escolheram eleger para a união de freguesias outro presidente, de outro partido”, afirmou.

José Fernando Martins, 58 anos, bancário de profissão, dirigente associativo, antigo presidente da junta de freguesia de Aboboreira e ex-vereador da Câmara de Mação, com assento na Assembleia Municipal desde 2013, ano em que foi eleito presidente da união de freguesias, frisou que o PS “não está a fazer mais uma candidatura em Mação a ver se dá para eleger um vereador”, mas sim “para conquistar” a câmara.

O presidente do PS, Carlos César, esteve na abertura da sede de campanha de José Fernando Martins. Questionado sobre as autárquicas deste ano e sobre o significado, em particular, da sua presença em Mação, Carlos César disse que foi apoiar uma candidatura para quebrar um “enguiço” de 48 anos.

Em declarações à Lusa, o presidente da distrital do PS, Hugo Costa, disse que o partido “encara a candidatura de José Fernando Martins com grande esperança e com grande responsabilidade” nas autárquicas deste ano.