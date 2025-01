Cláudia Martins é a candidata da CDU à Câmara de Vila Franca de Xira

Cláudia Martins, de 42 anos, professora do 1º ciclo, natural de Alhandra, é o rosto escolhido pela coligação CDU para concorrer à presidência da Câmara de Vila Franca de Xira. O anúncio foi feito na manhã de terça-feira, 28 de Janeiro e a apresentação pública da candidatura está agendada para 15 de Março no Salão Nobre da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria.

Cláudia Martins é eleita na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e já foi vereadora na Câmara de Vila Franca de Xira. Das prioridades para o concelho diz ser urgente reforçar os meios de recolha de resíduos e cuidar dos espaços públicos, melhorar a mobilidade, melhores acessos aos cuidados de saúde e maior dinamização do movimento associativo.

Em entrevista a O MIRANTE em 2021 Cláudia Martins contou parte da sua história de vida. É filha de pais operários mas, apesar das dificuldades, nunca faltaram o pão e os livros em casa. Recordava uma infância feliz nas ruas de Alhandra numa altura em que o hábito era ir passear a Vila Franca de Xira e não a Lisboa. Começou a ganhar consciência política em casa ainda muito nova. O pai era comunista e foi preso político. Tira-a do sério a mentira, gosta de viajar, foi jogadora e treinadora de futsal no Alhandra Sporting Club e no Arrudense, de Arruda dos Vinhos. O seu vício secreto é ler embora admita que tem pouco tempo para o fazer. Dizia passar semanas sem ligar a televisão e é leitora de O MIRANTE. “A imprensa regional é muito importante porque é a que está mais próxima da população”, elogiava. Entrou na Juventude Comunista com 14 anos e fez-se militante do PCP em 2000. Esteve ligada às comissões de freguesia do PCP em Alhandra e em 2013 entrou no executivo da junta – no primeiro mandato de Mário Cantiga - até 2017, altura em que foi eleita para a vereação municipal. Foi também candidata, nas últimas autárquicas, à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, tendo perdido a eleição para o PS.