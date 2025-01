Hugo Cristóvão é o candidato do PS à Câmara de Tomar

O actual presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, é o candidato do Partido Socialista (PS) às eleições autárquicas deste ano, concorrendo pela primeira vez como cabeça de lista, anunciou o partido. Em comunicado, a Comissão Política do PS Tomar anunciou a aprovação, por unanimidade, do nome de Hugo Cristóvão como candidato à câmara municipal nas eleições autárquicas, com o mote “Manter Tomar no caminho certo”, a par do nome de Hugo Costa, actual deputado eleito por Santarém e presidente da Federação Distrital socialista, à assembleia municipal, cargo a que hoje preside.

“O apoio da concelhia [unânime] é, desde logo, um sinal de confiança e um estímulo para o trabalho que aí vem; (…) esse apoio, que também sinto fora do partido, dá realmente essa confiança, esse estímulo para continuar a trabalhar”, disse à Lusa o candidato do PS à Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão, actual presidente da Concelhia PS Tomar, foi vice-presidente de Anabela Freitas entre 2013 e 2023, ano em que a autarca socialista renunciou ao cargo de presidente da câmara para assumir funções executivas na Turismo do Centro de Portugal.

Natural de Tomar, Hugo Cristóvão, 47 anos, é Licenciado em Ensino, com formação complementar nas áreas das Ciências da Comunicação e de Administração e Políticas Públicas, tendo suspendido a sua actividade profissional para assumir o papel de vereador a tempo inteiro, em 2013. Questionado sobre os passos que se seguem, Hugo Cristóvão disse que “antes de mais, e até às autárquicas, há muito trabalho a fazer na câmara”, fazendo notar que há “muitos projectos que estão em curso” e não ser possível “trabalhar só a pensar no limite de cada mandato”. Hugo Cristóvão destacou as “obras que estão em planeamento” no âmbito da “reabilitação e regeneração urbana”, nas “questões da mobilidade”, e na “economia e ligação das empresas”, que representam uma “continuidade”.

“Temos um quadro comunitário que está a meio e que tem muito ainda para aproveitar, particularmente nestas áreas da mobilidade, da reabilitação urbana, das infraestruturas, mas também nas questões como a eficiência energética, nas áreas sociais, e na contínua promoção de Tomar como um destino para viver, para estudar, para trabalhar, mas também para visitar cada vez mais”, afirmou.

Hugo Cristóvão integra as listas do PS desde 2005, ano em que presidiu à Concelhia do PS, foi dirigente sindical da classe docente e dirigente do Instituto Português da Juventude no distrito de Santarém, subdirector e director do Agrupamento de Escolas de Freixianda, em Ourém, tendo sido candidato à Assembleia Municipal de Tomar no mandato 2009-2013. Foi ainda deputado municipal e líder da bancada socialista.