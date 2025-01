Alpiarça vai ter uma universidade sénior inserida na RUTIS

O município de Alpiarça vai avançar com uma universidade sénior com ligação à Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, de modo a ajudar também na dinamização da colectividade, revelou a presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS). As normas de funcionamento foram aprovadas na reunião de câmara de 29 de Janeiro com abstençãos da CDU, por defender uma gestão autónoma, que tivesse o apoio do município. A universidade irá integrar a RUTIS - Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, guiando-se pelas suas directrizes.

Sónia Sanfona explica que tem havido cada vez mais seniores a aderir aos espectáculos e encontros culturais, bem como à prática desportiva dinamizada pelo município. Nesse sentido, a universidade sénior irá funcionar em paralelo com o programa Alpiarça Ativa +55, proporcionando aulas não só de âmbito desportivo, por meio de uma propina inferior à da média nacional das universidades, que é 12 euros. Os professores e colaboradores serão voluntários e a propina servirá como ajuda para a compra de materiais para as aulas e garantia de que as salas têm condições. A autarca acrescentou que já há pessoas com vontade e disponibilidade para ensinar a população e que o município viu aprovada a candidatura que visa a colocação de um elevador no edifício da filarmónica, que facilitará o acesso ao piso superior, e outro nas piscinas municipais.

Em resposta ao vereador João Arraiolos (CDU), que fez referência a uma anterior Academia Sénior que acabou por deixar de ter actividade, Sónia Sanfona afirmou que as actividades eram “muitíssimo incipientes e reduzidas” e que “não havia nenhum projecto de recrutamento de professores e a direcção não pretendia que tivesse o cunho de universidade sénior”.