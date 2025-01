Junta mete Câmara da Chamusca em Tribunal por causa do financiamento à Universidade Sénior

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande decidiu recorrer ao Tribunal depois de, na última assembleia municipal, os eleitos terem deliberado, com os votos do PS e da CDU, a não renovação do contrato interadministrativo entre o município e a junta, no âmbito do projecto da Universidade Sénior da Chamusca. “Informamos que a união das freguesias, baseada numa série de diplomas legais, decidiu recorrer ao Tribunal, pelo que aguardamos a decisão do mesmo”, partilhou Rui Martinho, presidente da junta, nas suas redes sociais.

A polémica começou ainda em 2023 depois de ter sido tornado público que o município ia criar uma rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca, mas a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande decidiu não aderir. Nessa altura, em Novembro de 2023, o presidente da união das freguesias realizou uma sessão de esclarecimentos para mais de meia centena de utentes para explicar o porquê de não ter aderido à rede do município. O autarca referiu que o modelo criado é praticamente igual ao que já tem em prática há vários anos e que o município não cumpriu com prazos para avançar como projecto no tempo certo. “Só no dia 30 de Agosto deste ano é que nos convocaram para apresentar o projecto. Já nós tínhamos o ano lectivo preparado. A rede que o município criou é a prova de que a união de freguesias tem um projecto diferenciador e está a trabalhar bem. As disciplinas são praticamente todas iguais, só muda o nome. Feitas as contas ainda temos mais disciplinas”, acrescentou Rui Martinho, salientando que a ideia do município é colocar técnicos a dar as aulas. “Perguntei o que fazia aos professores que já tinha contactado para dar aulas. Disseram-me que ia coadjuvar os escolhidos por eles. Nem queria acreditar. Não temos contratos assinados com nenhum professor, mas a nossa palavra vale mais do que qualquer papel”, vincou, acrescentando: “houve um interesse súbito da câmara na nossa universidade sénior”.

O desentendimento entre a união das freguesias e a câmara municipal, presidida por Paulo Queimado (PS), é um grande contratempo no funcionamento da Universidade Sénior da Chamusca e Pinheiro Grande, uma vez que o contrato previa um apoio de cerca de 30 mil euros para a realização de actividades. Este ano lectivo, por exemplo, a Universidade Sénior oferece 36 disciplinas, com destaque para Pilotagem de Drone, Vidas-do passado ao presente, Oficina de Dança, Clube de Leitura, Psicologia, Memórias do Passado, para além das já habituais que se renovam todos os anos.