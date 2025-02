Autarca da oposição no Entroncamento critica passagem de testemunho a Ilda Joaquim

A escolha da sucessão de Jorge Faria na presidência da Câmara Municipal do Entroncamento ter recaído em Ilda Joaquim mereceu várias críticas na última sessão camarária por parte do vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega, agora independente. O autarca duvida das capacidades Ilda Joaquim para assumir o cargo de presidente da câmara, pelo menos até às próximas eleições autárquicas, tendo em conta que “nem os colegas do seu partido confiam” na ex-vice-presidente para se candidatar às próximas eleições, disse Luís Forinho numa alusão ao facto de Ilda Joaquim ter perdido de forma evidente as eleições internas da concelhia do Partido Socialista para Mário Balsa.

Na reunião camarária, que se realizou no dia 21 de Janeiro, terça-feira, Luís Forinho lamentou ainda o facto do presidente Jorge Faria não cumprir com a promessa de se manter no cargo até ao final do mandato, realizada numa sessão de executivo a 7 de Janeiro, acusando-o de mentir “mais uma vez”. No período antes da ordem do dia, Luís Forinho afirmou que “por um lado” está “contente” de Jorge Faria deixar o cargo, mas “por outro lado” está “triste” de o testemunho passar para Ilda Joaquim.

Jorge Faria não teceu qualquer comentário em relação as insinuações e afirmações proferidas pelo vereador Luís Forinho. Recorde-se que na mesma sessão, Jorge Faria leu uma declaração onde apresentou “a renúncia ao mandato por motivos pessoais nos termos da lei”.