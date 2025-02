Alenquer e APA assinam protocolo para requalificação da Ribeira da Espiçandeira

O Município de Alenquer e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinaram um protocolo para a recuperação da Ribeira da Espiçandeira. O acordo prevê um investimento de cerca de 550 mil euros para a regularização fluvial e renaturalização do leito e margens da ribeira.

O Município de Alenquer e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinaram no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a 27 de Janeiro, um protocolo que irá permitir a requalificação e regularização fluvial da Ribeira da Espiçandeira, a que se acrescenta a renaturalização do leito e respectivas margens. A intervenção orçada em cerca de 550.000€ vai beneficiar directamente, nesta 1ª fase, mais de 3.000 pessoas, referente a uma ampla área que impacta as localidades de Mato, Ribafria e Espiçandeira.

A empreitada prevê, numa extensão de 440 metros, a criação de uma bacia de retenção, garantindo a correcção torrencial dos caudais, minorando episódios de cheias e galgamentos, promovendo a renaturalização do leito e das margens, com soluções de engenharia natural, aumentando a biodiversidade do meio hídrico e restituindo as espécies vegetais autóctones.

"Criámos muita expectativa neste processo de requalificação das ribeiras. A articulação foi feita com o professor António Carmona Rodrigues. Começamos pela Ribeira da Espiçandeira, mas esperemos que o trabalho tenha continuidade. Esperemos que este protocolo seja o ponto de partida de um processo que não acabe tão cedo porque há mais ribeiras, no nosso território, que necessitam de ser requalificadas para bem das populações. A qualidade de vida é diferente e sentem mais segurança", disse o presidente do município, Pedro Folgado.

O presidente da APA, José Pimenta Machado comprometeu-se a melhorar as condições da Ribeira da Espiçandeira e usar expressões de base natural, recuperando o leito e as suas margens.

O vereador com o pelouro do ambiente, Paulo Franco recordou as conversas iniciadas em 2021. “Começamos pela Ribeira da Espiçandeira, sendo certo que temos outros locais no concelho em vista. Muito queremos continuar a ter o apoio da APA para dar continuidade ao estudo prévio que foi elaborado e que possamos chegar a toda a extensão da Ribeira. Queremos trabalhar as componentes paisagística e hidráulica. Que o dia de hoje fique marcado com o compromisso do município relativamente às alterações climáticas que estão aí", frisou.

Em 2022 o município de Alenquer criou o seu Plano de Acção para a Energia Sustentável e o Clima que define claramente as medidas de mitigação às alterações climáticas. Em 2023, apostou na criação do Plano Municipal de Acção Climática, com acções para atenuar os efeitos dos principais riscos climáticos identificados para o concelho de Alenquer.

O investimento da APA em Alenquer insere-se num pacote de mais de 14 milhões de euros que servem para reparar ecossistemas em cursos de águas um pouco por todo o país numa área intervencionada superior a 300 quilómetros.