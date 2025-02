José Rui Raposo lidera lista da CDU à Câmara de Santarém

José Rui Raposo, 66 anos, é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Santarém, anunciou a coligação liderada pelo Partido Comunista Português. O candidato, que já foi vereador no município escalabitano no mandato 2002-2005, é militante do PCP e integra a Direcção da Organização Regional de Santarém. É também responsável pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém e pertence à Direcção Nacional do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos.

Licenciado em Ciência Política e da Administração, há 44 anos que se encontra ligado ao movimento sindical da administração pública. José Rui Raposo integra ainda a Associação das Comemorações do 25 de Abril em Santarém e a coordenação do Núcleo de Santarém da Associação José Afonso. Foi membro do conselho de administração da ex-empresa municipal Scalabisport entre 2004 e 2006.

“A experiência adquirida ao longo de anos na ligação à Administração Pública e o conhecimento da realidade do seu concelho e da sua cidade, são a garantia de que com a CDU, de novo, no executivo da Câmara Municipal de Santarém, haverá uma voz e propostas diferentes para garantir o bem-estar da população do concelho”, diz a CDU em comunicado. A CDU não tem representação no executivo camarário desde o mandato 2005-2009.

A CDU refere que “tem estado com as populações, mesmo fora dos períodos eleitorais, com uma intervenção marcada pela presença constante dos seus activistas”, não só “na resposta às questões estruturantes da cidade e do concelho (...), mas, também, na resposta àquelas questões que marcam o dia a dia das populações”, como “a falta de iluminação pública, a barreira que invadiu a estrada, o passeio com buracos, o parque infantil degradado, o desinvestimento de serviços públicos nas freguesias do concelho de Santarém, o reforço dos transportes e acessibilidades, a defesa do Mercado Municipal”.