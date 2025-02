Salvaterra de Magos constrói 24 fogos de renda acessível e aposta em eficiência energética

A Câmara de Salvaterra de Magos está a implementar dois projectos no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) que visam melhorar a eficiência energética em 31 casas e construir 24 novos fogos destinados ao arrendamento acessível. “Estes projectos melhoram, por um lado, as condições habitacionais e permitem que as famílias tenham uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, aumentam a oferta de habitação municipal no território”, afirmou à Lusa o presidente da autarquia, Hélder Esménio.

O primeiro projecto, com um investimento de 800 mil euros e um prazo de execução de um ano, abrange 31 habitações do Bairro Pinhal da Vila. Numa primeira fase, estas habitações foram alvo de intervenções ao nível das coberturas e, agora, serão realizadas melhorias nas condições energéticas, “visando um maior conforto térmico”. Num comunicado, a autarquia explicou que o investimento foi aprovado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito “de uma candidatura formalizada com o apoio técnico-administrativo da autarquia”. Segundo Hélder Esménio, “as obras vão arrancar de imediato”, tendo o empreiteiro assumido o compromisso “de iniciar os trabalhos o mais rapidamente possível.” “É um investimento que nos deixa, naturalmente, orgulhosos”, sublinhou.

Das 24 habitações para arrendamento acessível previstas no segundo projecto, 12 já estão em fase de construção, na Estrada da Lagoa, e, em breve, será iniciado o processo para edificar mais 12 na Rua José Domingos Lobo. Estes dois investimentos, também financiados pelo PRR, têm um custo superior a quatro milhões de euros e inserem-se no Programa 1º Direito, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). De acordo com o autarca, as primeiras 12 habitações estarão concluídas no Verão deste ano, enquanto as restantes deverão estar prontas “em meados do próximo ano”. “Temos conseguido, ao longo dos últimos anos, através de várias parcerias, garantir custos e rendas mais acessíveis para as pessoas. Agora, temos este reforço importante”, concluiu Hélder Esménio.

A Estratégia Local de Habitação (ELH), aprovada pelo município de Salvaterra de Magos, foi assinada no dia 20 de Janeiro entre a Cooperativa NHC-Social e a empresa VeyelCons Lda., vencedora do concurso público.