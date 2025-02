PSD candidata Sónia Ferreira à Câmara de Benavente

A vereadora Sónia Ferreira anunciou a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Benavente, prometendo “coragem, transparência e maior proximidade” para uma gestão que afirma ser “urgente mudar”.

Em comunicado dirigido aos munícipes, a candidata do PSD sublinha que "chegou a hora de traçar um novo caminho" e apela à participação activa da população, afirmando que “sem vocês, não podemos fazer as mudanças de que o concelho tanto precisa”.

Actualmente a exercer o cargo de vogal da administração na Companhia das Lezírias, posto que assumiu em 2024, Sónia Ferreira também desempenha funções como vereadora da oposição no executivo municipal.

Nas eleições autárquicas de 2021, a coligação que integra ficou perto de conquistar a presidência, mantendo-se desde então na oposição à CDU, força política que governa o município. Sónia Ferreira critica a continuidade da gestão comunista e defende que “o cansaço de quem espera por mudanças que nunca chegam” exige um novo rumo.

Em entrevista a O MIRANTE em 2023, a social-democrata já tinha assumido o desejo e disponibilidade para voltar a se recandidatar ao município, com o objetivo de uma vitória com maioria absoluta, sem depender de coligações.