Dois ribatejanos nos órgãos nacionais da Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal conta pela primeira vez com dois militantes do distrito de Santarém nos seus órgãos nacionais. Durante a convenção do partido, que decorreu recentemente no concelho de Loures, Afonso Claudino das Neves, empresário de Alpiarça e coordenador do Núcleo Territorial de Santarém, foi eleito para o Conselho Nacional da IL.



Já Paulo Trezentos, da Romeira, Santarém, foi eleito para o Conselho de Fiscalização e, por inerência, juntar-se-á a Afonso Neves no Conselho Nacional. Paulo Trezentos é fundador e CEO da Aptoide, com forte ligação ao concelho de Santarém desde 2006.



A Iniciativa Liberal informa ainda que se prepara agora para o desafio das eleições autárquicas, apresentando uma candidatura própria ao concelho de Santarém.