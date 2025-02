Pelouros redistribuídos na Câmara do Entroncamento

A nova presidente da Câmara do Entroncamento, Ilda Joaquim (PS), revelou a redistribuição de pelouros que fez pelo executivo municipal, tendo entregado a vice-presidência do município a Tília Nunes. A autarca, que substituiu Jorge Faria no cargo depois do mesmo ter renunciado ao mandato há umas semanas, refere que é preciso “aproveitar ao máximo tudo o que é fundos comunitários para trazer melhorias para a cidade do Entroncamento”, disse à Lusa.

Ilda Joaquim, 62 anos, licenciada em Direito, destacou como uma das suas principais preocupações “conseguir, até à data das eleições, realizar o maior número possível de projectos, terminar os que for possível terminar e pôr em bom andamento aqueles que, pela sua dimensão e pelo seu peso, não vão estar terminados, mas que estejam num andamento adequado para que possamos chegar ao fim dos projectos e termos obra realizada”, afirmou.

Ilda Joaquim acumula alguns dos pelouros que já detinha com os do presidente cessante e assume funções executivas a tempo inteiro, assim como a vice-presidente Tília Nunes, sendo os únicos dois dos três eleitos do PS em trabalho a tempo inteiro. O vereador José Leote, que tomou posse devido à saída de Jorge Faria, assume funções a meio tempo, com os pelouros de Desporto e Vida Saudável, Associativismo, Ambiente e Espaços Verdes, Juventude, Educação, Biblioteca e Escola de Segurança e Ensino Rodoviário.

Os eleitos da oposição, ou seja, os três vereadores do PSD e o vereador eleito pelo Chega, agora independente, continuam sem funções ou competências atribuídas. De acordo com o despacho do município, a nova presidente vai ter os pelouros da coordenação autárquica, planeamento estratégico e desenvolvimento económico, ordenamento do território e urbanismo, obras municipais, Museu Nacional Ferroviário, administração geral e gestão financeira, águas e saneamento, departamento de serviços urbanos, proteção civil, segurança, sistemas de informação e modernização administrativa, comunicação e imagem, contratação pública, serviços jurídicos, obras particulares e canil intermunicipal. A agora vice-presidente, Tília Nunes, acumula também vários pelouros, entre os quais saúde, mercados e feiras, indústria, comércio e serviços – taxas e licenças, cemitério, cooperação externa e geminação, toponímia, emprego, inovação e empreendedorismo, cultura e turismo, fiscalização municipal, eventos, família e coesão social, recursos humanos, cidadania e defesa do consumidor.